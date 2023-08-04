Губернатор Голубев опроверг сообщения о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Фото: правительство Ростовской области

Информация о том, что на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону "совершено нападение", не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 4 июля, проинформировал губернатор региона Василий Голубев.

«Некоторые тг-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Информация не соответствует действительности», - написал глава Ростовской области в своем Telegram-канале.

Голубев пояснил, что силовики проводят там учения.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев опроверг слухи, распространяющиеся по социальным сетям, о якобы колоннах военной техники, перемещающихся по территории региона. Он напомнил, что за публикацию таких провокационных сообщений в России предусмотрено наказание.