Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику Фото: Ксения Высотина

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в законе «О войсках национальной гвардии» термин «оружие» заменяется на термин «вооружение», под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения.

Кроме того, термин «боевая техника» изменен на термин «военная техника», то есть различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности. К таковым относятся боевая техника, средства управления войсками, а также технические средства боевого, технического и тылового обеспечения.

Сайт KP.RU писал о том, что авторами инициативы стали парламентарии Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн. Таким образом они надеются расширить список технических средств, которыми может оснащаться Росгвардия.