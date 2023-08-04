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НовостиПолитика4 августа 2023 13:19

Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Документ уточняет ряд терминов, касающихся вооружения
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Фото: Ксения Высотина

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в законе «О войсках национальной гвардии» термин «оружие» заменяется на термин «вооружение», под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения.

Кроме того, термин «боевая техника» изменен на термин «военная техника», то есть различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности. К таковым относятся боевая техника, средства управления войсками, а также технические средства боевого, технического и тылового обеспечения.

Сайт KP.RU писал о том, что авторами инициативы стали парламентарии Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн. Таким образом они надеются расширить список технических средств, которыми может оснащаться Росгвардия.