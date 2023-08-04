Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу о контрабанде трёх тысяч тонн краба Фото: Игорь НОВИКОВ

Генпрокуратура РФ передала в суд материалы уголовного дела в отношении бизнесмена Олега Кана, который обвиняется в создании преступного сообщества, занимавшегося контрабандой краба на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Лидер преступного сообщества Кан с привлечением иных соучастников с 2014 г. по 2019 г. осуществил контрабандные поставки за границу стратегически важных ресурсов – краба, общей массой более 3 тыс. тонн и стоимостью 2,6 млрд рублей», - говорится в публикации.

Сообщается, что при вывозе за границу, краб декларировался по одной цене, однако на самом деле отгружался по стоимости, значительно превышающей ту, что указывалась в таможенных декларациях.

Более того, Кана обвиняют и в уклонении от уплаты налогов. Используя схему дробления бизнеса, он не заплатил государству, в общей сложности, порядка 3,6 млрд рублей. Прокуроры направили иск о взыскании с обвиняемого в пользу Российской Федерации, на сумму 4,2 млрд рублей, также аресту подверглось имущество Кана и его подельников, на общую сумму в 5,3 млрд рублей.

Кан находится в международном розыске, его местоположение устанавливается.

Ранее KP.RU сообщил, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России организацию Martens Centre.