Перевод котельных Мурманской области на газ обсудили на федеральном уровне

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Ранее тема была поднята на встрече Президента России Владимира Путина и губернатора Андрея Чибиса в рамках рабочей поездки главы государства в Мурманскую область.

«На данный момент «Газпром» совместно с правительством Мурманской области завершает работу по корректировке генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области и уже приступил к предпроектной проработке. Регион в свою очередь формирует план мероприятий по реконструкции и подготовке к использованию газа в виде топлива котельных. Необходимо подготовить источники теплоснабжения к приему газа, повысить их надежность и энергетическую эффективность», – заявил Андрей Чибис.

В результате поэтапного перевода котельных региона на газовое топливо не только значительно улучшится экологическая обстановка в Мурманской области, но и снизятся расходы на энергоносители. На сегодняшний день свыше 70 % тепловой энергии здесь вырабатывают мазутные котельные.