Минцифры: Пользователи Госуслуг сами вносят данные о месте фактического проживания

Минцифры заявило, что пользователи Госуслуг сами вносят данные о месте проживания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пользователи портала «Госуслуги» самостоятельно вносят данные о фактическом месте проживания, заявило Министерство цифрового развития России.

«Раздел о фактическом месте жительства – один из стандартных на Госуслугах. Данные в нем могут отображаться, если пользователь заполнил их самостоятельно. Есть ряд услуг, где при отправке заявления нужно указывать место фактического проживания. Например, паспорт можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания», – объяснило ведомство в своем Telegram-канале.

Как сообщили в Минцифры, информация, указанная гражданином в форме, дублируется в личном кабинете пользователя, и о Госуслуги об этом предупреждают заранее. Вместе с тем, отметили в министерстве, данные о фактическом месте проживания на Госуслугах всегда можно исправить или удалить – для этого в личном кабинете нужно зайти в раздел «Адреса» и внести необходимые изменения.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля на портале «Госуслуги» запустили функцию для оплаты физлицами ряда налогов: НДФЛ, имущественного, земельного и транспортного.