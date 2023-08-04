Сохраняет историю и привлекает путешественников в Ленинградскую область

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«Мы начали посещение Новой Ладоги с очень интересного проекта, который реализует НКО, — музей в колокольне. Этот проект создали местные энтузиасты, любители истории, культуры. Очень интересные собраны материалы и интересная экспозиция. Этот проект был поддержан из двух источников: грант президента России и наш областной грант. И эти два гранта как хорошая синергия сделали то, что мы сегодня видим», — оценил Александр Дрозденко музейную экспозицию, ради которой приезжают в Новую Ладогу многие туристы из России и зарубежья

Экспозиция, размещенная на четырех уровнях колокольни, сформирована из двух частей. Некоторые предметы — иконы, епископское облачение дореволюционных времён, украшенный перегородчатой эмалью старинный посох, дубовое резное кресло, подсвечники, кувшин для омовения рук, старинные фарфоровые светильники — найдены на чердаках и в подвалах монастырских храмов. Другую часть безвозмездно подарили музею местные жители.

НАША СПРАВКА

Музей в колокольне XVIII века храма Рождества Пресвятой Богородицы в Новой Ладоге организовали в 2015 году Евгения Алексахина и Татьяна Чурова с разрешения настоятеля собора протоиерея Алексия Волкова.

В 2021 году музей вступил в Ассоциацию частных музеев Ленинградской области. А в августе 2022 года «Музей в колокольне» внесли в перечень объектов, которые рекомендуются к посещению российскими туристами. Недавно Евгения и Татьяна зарегистрировали автономную некоммерческую организацию Культурно-просветительский центр «Николаевский проспект» с целью проведения различных познавательных мероприятий: фестивалей детского творчества, музейных интерактивных программ, исторических квестов, авторских экскурсий.

Сейчас социальный проект при поддержке Гранта губернатора Ленинградской области и Президентского фонда культурных инициатив ищет партнеров для развития туристских маршрутов по городу, озеру и окрестностям.