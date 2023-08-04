Курс евро превысил 105 рублей впервые с 25 марта 2022

Курс евро превысил 105 рублей Фото: REUTERS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 105 рублей впервые с 25 марта прошлого года, следует из данных торгов.

По состоянию на 16:16 мск евро вырос на 1,73% – до 105,02 рубля, а через три минуты достиг 105,14 рубля. Доллар в свою очередь вырос до 95,4 рубля, юань – до 13,26 рубля.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов признался, что текущее ослабление рубля прежде всего связано с торговым балансом – притоками и оттоками валюты в Россию и из нее. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль слабеет по причине динамики внешней торговли. Она рекомендовала не строить никаких теорий на этот счет.