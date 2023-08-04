Россиян предупредили о мошеннических схемах в приложениях для знакомств

Россиян предупредили о мошенниках в сети Фото: Андрей АБРАМОВ

Мошенники используют мобильные приложения для обмана, в том числе, приложения для знакомств. Об этом «Ленте.ру» рассказал инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.

«Дейтинговые приложения (для онлайн знакомств) - дают мошенникам возможность выявить потребности собеседника, понять финансовый потенциал и за счет манипуляций воспользоваться человеком», - говорит Ефимов.

По словам эксперта, главная задача мошенников, которые в интернете могут представляться кем угодно, - выстроить диалог в мессенджере.

Далее злоумышленники отправляют жертве ссылку на сайт, чтобы украсть пользовательские данные или деньги со счета. Другой распространенный вид мошенничества — просьба купить билет, например, в кино или театр, якобы, для свидания в оффлайн. В результате, деньги с карты спишутся в пользу преступников, а встречи не состоится.

Эксперт отметил, что также обманщики предлагают наивным пользователям подзаработать, однако, жажда легких денег приводит, как правило, лишь к потере уже имеющихся накоплений.

Ранее «Известия» сообщали, что в первом полугодии 2023 года число фейковых приложений, ворующих персональные данные пользователей, выросло на третью При этом чаще всего киберпреступники подделывают банковские приложения, приложения мессенджеров и соцсетей, а также средства анонимизации.

По данным РТ, для создания надежного пароля эксперты рекомендуют использовать названия книг, песен, фильмов, а также фамилию автора и имена героев. Затем стоит добавить к буквам специальные символы.