СК: взрыв газа в пятиэтажке Канска произошёл во время замены трубопровода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявили, что взрыв газа в пятиэтажке, расположенной в городе Канск, произошёл во время выполнения работ по замене трубопровода. Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, и повлёкшее тяжкий вред здоровью людей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следствием установлено, что сегодня в квартире многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили города Канск при выполнении работ по замене трубопровода произошёл хлопок бытового газа, в результате которого пострадало несколько человек», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проверяют и устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев. Назначены дополнительные судебные экспертизы. При этом местные журналисты с телеканала «ЛимонТВ» опросили очевидцев взрыва, и те заявляли, что видели у рабочих несколько ящиков пива, разлитого по стеклянной таре.

Ранее KP.RU опубликовал видеозапись с места взрыва газа в жилом доме Канска. Пострадали 11 человек, все они госпитализированы.