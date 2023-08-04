Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний

Ставка налога составит 10% от размера превышения прибыли за 2021 – 2022 годы над аналогичным показателем за 2018 – 2019 годы, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно закону, сумму налога компании должны будут подсчитать самостоятельно и уплатить его не позднее 28 января 2024 года. Вместе с тем они могут снизить ставку налога до 5%, если внесут в бюджет обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Документ распространяется на компании, чья средняя доналоговая прибыль за 2021 – 2022 годы составила более миллиард рублей. Разовый налог на сверхприбыль не будут платить компании, созданные после 2020 года, плательщики единого сельхозналога, а также компании нефтегазового сектора и отрасли добычи угля.

Напомним, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял ранее, что инициатором налога на сверхприбыль был бизнес, а не чиновники. Правительство рассчитывает на дополнительные поступления в бюджет в размере 300 миллиардов рублей.