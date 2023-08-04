Суд приговорил Навального* к 19 годам заключения за экстремизм

Алексей Навальный. Фото: Мосгорсуд

Московский городской суд приговорил блогера Алексея Навального* к 19 годам заключения по делу о создании экстремистского сообщества.

«Назначить Навальному А. А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима», - сказал судья Андрей Суворов.

Навальный был признан виновным в создании экстремистского сообщества, участии в нем и финансировании экстремистской деятельности. Кроме того, его обвинили в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Прокурор просил у суда назначить Навальному 20-летний срок.

Как писал сайт KP.RU, Мосгорсуд вел выездной процесс по делу блогера прямо в колонии №6 Владимирской области, где он отбывает срок. Суд закрыл сам процесс, так как дело происходит внутри режимного объекта, где его участникам будет нелегко обеспечить безопасность.

В прошлом году после ряда провокаций в сети от имени Навального блогера обвинили в пропаганде терроризма, призывах к экстремизму, финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. По версии прокуратуры, деньги со счетов подконтрольных Навальному организаций «были похищены и направлены для ведения экстремистской деятельности».

*внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов