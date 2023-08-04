Захарова призвала США перестать врать и передергивать факты по зерновой сделке Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала последние заявления США, касающиеся зерновой сделки. Она заявила, что Вашингтону пора перестать врать в своих призывах возобновить соглашение.

«В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать – довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая», - отметила дипломат, слова которой размещены на официальном сайте ведомства.

Захарова отметила, что в последнее время страны Запада все чаще обвиняют Россию в прекращении зерновой сделки, замалчивая реальное положение дел.

«Молчат о том, что украинское, преимущественно кормовое, зерно шло в основном в «сытую» Европу», - отметила представитель МИД.

По ее словам, на Западе молчат, что морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался киевским режимом для терактов против РФ. Кроме того, западные страны не говорят также о систематическом блокировании российского сельхозэкспорта незаконными односторонними санкциями.

Напомним, зерновая сделка прекратила свое действие с 18 июля 2023 года. В МИД РФ поясняли, что причиной этому послужил тот факт, что ни само соглашение, ни Меморандум Россия – ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений за год так и не были реализованы.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность экспорта сельскохозяйственной продукции из России, если Москва вернется в зерновую сделку. По его словам, Вашингтон хочет видеть российское продовольствие на мировых рынках, чтобы «все могли извлекать пользу от низких цен» на продукты.