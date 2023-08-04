Хирург объяснил причины возникновения варикоза

От варикоза страдают и женщины, и мужчины Фото: Евгения ГУСЕВА

Варикоз — опасное заболевание, которым страдают как женщины, так и мужчины. Однако, женщины подвержены болезни чаще, рассказал «Газете.Ru» врач-хирург Алексей Безрукавый.

«Варикозная болезнь может развиваться у любого. Но, статистика показывает, что женщины страдают от варикозной болезни вдвое чаще. Это связано с влиянием женских гормонов, которые могут ослабить стенки вен», - отметил врач.

По словам хирурга, на развитие варикоза также влияет наследственность — особенно внимательными к своему здоровью стоит быть тем, у кого родственники страдают данным заболеванием.

Значительное воздействие оказывает на организм и образ жизни человека.

«Сидячая работа или длительное стояние на ногах может способствовать развитию варикоза. Также развитию болезни способствуют лишний вес и неправильное питание», - считает Безрукавый.

Ранее «Москва 24» сообщила, что в жару людям, страдающим от варикоза, следует уделить питьевому режиму. При недостатке воды в организме у человека снижается иммунитет и может начать образовываться густая желчь, что провоцирует появление камней. Избежать сгущения крови в организме позволит выпитый за 30–40 минут перед едой стакан воды.