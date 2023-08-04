Что случилось за день: главные новости 4 августа Фото: Александр БОЙКО

В пятницу, 4 августа 2023 года, киевский режим предпринял попытку атаковать базу военно-морского флота России в Новороссийске, при помощи двух беспилотных катеров, наполненных взрывчаткой. Своей цели ВСУ не добились, аппараты были уничтожены на подходах.

Также российским спецслужбам удалось успешно пресечь работу пособников ВСУ на территории России, которые передавали украинским неонацистам сведения о гражданских и военных объектах ВС РФ, расположенных в Херсонской области.

Тем временем отношения «лучших европейских друзей», Киева и Варшавы, начали давать трещину. Нежелание Польши принимать сельхозпродукцию Украины, и резкая реакция премьер-министра Матеуша Моравецкого на вызов польского посла в украинский МИД, стали настоящей пощёчиной для Владимира Зеленского.

Скоро в Саудовской Аравии пройдут переговоры по Украине, на которые Россию не пригласили. Участие в них примет порядка 30 стран, однако Мухаммед бен Салван, наследный принц королевства, планирует передать Москве информацию об итогах встречи.

Вашингтон же продолжает безуспешные попытки принудить Россию вернуться в зерновую сделку, и даже, якобы, готов содействовать экспорту сельскохозяйственной продукции из РФ. Однако в Кремле этим обещаниям не верят, и настаивают на исполнении обязательств, которые были взяты на себя Западом ранее.

Впрочем, у США ещё есть дела на другом континенте, ведь свергнутый мятежниками президент Нигера, Мохамед Базум, обратился к Штатам за помощью, и попросил американцев, а также всё мировое сообщество, помочь «восстановить порядок в стране».