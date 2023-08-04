Курс доллара превысил 96 рублей впервые с 28 марта 2022

Курс доллара превысил 96 рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 96 рублей впервые с 28 марта прошлого года.

Как следует из данных торгов, расчетами «завтра» американская валюта по состоянию на 17:54 мск выросла до 96,18 рубля. В это же время курс евро на Мосбирже достиг 105,95 рубля.

Напомним, в пятницу, 4 августа, курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 105 рублей, доллар вырос до 95,4 рубля, а юань – до 13,26 рубля.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов признался, что текущее ослабление рубля прежде всего связано с торговым балансом – притоками и оттоками валюты в Россию и из нее. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рекомендовала не строить никаких теорий счет по поводу падения курса.