Полковник Литовкин заявил, что американские F-16 уступают российским Су-30 и Су-35 Фото: REUTERS

Американские истребители F-16 по многим параметрам слабее Су-30 и Су-35. Российские самолеты имеют более мощные радары, способны лучше уклоняться от ракет и могут брать больше боеприпасов. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру».

— Эти истребители в подметки не годятся нашим Су-30 и Су-35. F-16 однодвигательные, они берут меньше боеприпасов, у них слабее радары. Кроме того, наши истребители способны разворачиваться на месте, совершать кульбиты, уклоняясь от ракет противника. F-16 для разворота надо прочертить полнеба, — подчеркнул эксперт.

При этом даже на Западе понимают, что поставка истребителей F-16 никак не повлияет на ситуацию в украинском конфликте. Даже американские чиновники не верят, что самолетов может быть достаточно, для какого-либо изменения ситуации. Об этом рассказали на портале RT.

Бывший советник ЦРУ Джим Рикардс и вовсе заявил, что истребители F-16 ждет та же участь, что и другую поставленную Киеву военную технику, которая в огромных количествах была уничтожена российскими войсками. Эти слова эксперта опубликовали «Известия».