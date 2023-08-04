Путин подписал закон о запрете выезда за границу после вручения повестки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий для призывников запрет на выезд за рубеж с момента вручения им повестки.

Документ, опубликованный на портале правовой информации, вносит поправки в закон о создании единого реестра воинского учета. Согласно ему, запрет на выезд из России будет действовать как временная время, стимулирующая явиться призывников в военкомат. Им будет запрещено покидать страну с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток.

Решение о запрете выезда за границу или снятие его будет формироваться в реестре воинского учета в автоматическом режиме. Ограничения начнут применяться в случае неявки в военкомат по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в документе. В день размещения повестки в едином реестре уведомление о ней поступит в личный кабинет россиян на портале Госуслуг, уточняется в законе.

Как писал сайт KP.RU, в середине апреля Путин подписал закон о создании в России единого реестра воинского учета. Также в нем предусмотрена возможность дублировать повестки из военных комиссариатов электронными письмами и ограничения для получивших повестку, но не пришедших в военкомат граждан.