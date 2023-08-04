Путин подписал закон о переводе без комиссии между своими счетами до 30 млн рублей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители страны смогут переводить между своими счетами в разных банках без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Соответствующий документ в пятницу, 4 июля, был опубликован на сайте правовой информации.

Согласно принятому закону, такие операции можно будет осуществлять через Систему быстрых платежей по номеру телефона или по номеру счета.

Сайт KP.RU ранее писал, что до принятия закона россияне могли перечислять в другой банк бесплатно до 100 тысяч рублей через Систему быстрых платежей. За все, что свыше, бралась комиссия в 0,5% от перевода, максимум - 1500 рублей.

Напомним, инициаторами нововведений стали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. По словам Аксакова, новый закон стимулирует переход в онлайн-переводы.

Закон был принят Госдумой во втором и третьем чтениях 25 и 26 июля 2023 года.