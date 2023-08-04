Карты «Мир» начали принимать во Вьетнаме с 4 августа 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карты российской платёжной системы «Мир» начали постепенно принимать во Вьетнаме. Пока что пользователи отечественных карт могут расплатиться ими в 350 терминалах по всей стране, и воспользоваться 20 банкоматами. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на представителя Вьетнамско-Российского банка (ВРБ).

Так, российские туристы и другие люди, владеющие картой «Мир», могут не только расплачиваться ею в магазинах и торговых центрах, где работают терминалы ВРБ, но и снимать наличные, пополнять счёт и многое другое в банкоматах.

Напомним, что сейчас карта «Мир» действует в десяти государствах мира. В четырёх странах она работает без ограничений (Белоруссия, Армения, Абхазия и Южная Осетия), в шести - есть ряд ограничений (Куба, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Венесуэла и теперь Вьетнам). Ещё семь стран планируют внедрить платёжную систему «Мир» в ближайшее время.

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