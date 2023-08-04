Депутат Чепа: переговоры США и Украины могут быть подготовкой к диалогу с Россией Фото: REUTERS

Начавшиеся переговоры Соединенных Штатов и Украины по гарантиям безопасности — один из шагов к диалогу с Россией. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

— Они не добились результатов для более веских, по их мнению, переговоров, где бы Украина занимала лучшие позиции. США дают понять это Украине. Поэтому теперь Киев стал просить гарантии своей безопасности, — подчеркнул депутат.

Чепа добавил, что возможно Америка планирует склонить Украину к вхождению части территорий страны в состав Польши, по предварительной договоренности с Варшавой.

Напомним, что в Госдепартаменте подтвердили начало переговоров властей Соединенных Штатов Америки и Украины по вопросам гарантий безопасности для Киева. Переговоры будут проводиться в онлайн-формате. Об этом рассказали на портале RT.