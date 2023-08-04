Захарова назвала лицемерием обвинения ЕС других стран в нарушении свободы слова Фото: пресс-служба МИД России

Обвинения Евросоюзом других стран в нарушении свободы слова выглядят как проявление патологического лицемерия, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран – это не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия», – приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Дипломат напомнила, что ранее Совет ЕС прекратил вещание «Первого канала», телеканалов «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ, а также любого контента каналов RT и Sputnik. Кроме того, отметила Захарова, в Австрии штрафуют за репост материалов RT и Sputnik, в Болгарии ограничили трансляции этих каналов, а в Италии заблокировали счета ВГТРК. Она также указала на целый ряд ограничений, действующих в странах ЕС в отношении российских СМИ.

«Это является серьезным посягательством на право на доступ к информации и свободу самовыражения. Восстановить справедливость – решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории ЕС, – необходимо незамедлительно. Россия говорит об этом уже много лет», – добавила представитель МИД.

Напомним, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал запрет ряда российских СМИ в Европе защитой свободы слова, отметив, что по этому пути «необходимо идти вперед».