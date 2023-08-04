Лингвист рассказала о самых популярных схемах обмана на языковых курсах Фото: Shutterstock

Наиболее распространенным способом обмана на языковых курсах — использование ложных регалий преподавателей. Также мошенники часто обещают научить говорить на английском за один месяц. Об этом рассказала лингвист, кандидат наук Диана Белан в разговоре с «Газетой.Ru».

— Образовательная организация должна проходить лицензирование в соответствующем органе, в противном случае она не может выдавать официальные дипломы государственного образца. Но находятся мошенники, которые предоставляют слушателям поддельные сертификаты, — рассказала Белан.

Стоит понимать, что некачественные и некомпетентные онлайн-курсы далеко не всегда могут связаны с мошенничеством. Следовательно, вернуть потраченные деньги за них может быть крайне сложно. Об этом рассказал юрист Ильяс Саидахмедов, слова которого привели на сайте телеканал «360».

Квалифицировать курс как мошенничество можно только в случае оплаты человек не получил никакой информации совсем. Если же информация была предоставлена, но она оказалась бесполезной, привлечь авторов курса к ответственности не получится.