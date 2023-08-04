Гастроэнтеролог рассказала, как правильно есть шашлык

Шашлык не стоит сочетать с холодными напитками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запивать тяжелый жирный шашлык газированными или слишком холодными напитками не рекомендуется. Об этом «Газете.Ru» сообщила Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог.

«Если напиток холодный, то высок риск спазма общего желчного протока. Таким образом лучше исключить холодные лимонады, квас, пиво», - рассказала гастроэнтеролог.

Врач уточнила, что запивать шашлык газированными или алкогольными напитками также не стоит.

«Варианты, которые можно употреблять вместе с шашлыком — теплые морсы, компот или чай», - пояснила Кашух.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные исследования «ВсеИнструменты.ру» сообщили, что, согласно опросу россиян, 14% считают необходимым для комфортного отдыха на даче оборудовать специальную мангальную зону для приготовления шашлыков.

RT эксперт рассказал, что в стальном мангале лучше не жечь дрова, а использовать угли, поскольку открытый огонь ускорит истончение металла. У чугунного мангала стенки толще, сам он тяжелее — до 100 кг. Такой мангал прослужит в несколько раз дольше стального. Чтобы не было коррозии, нужно убирать мангал от дождя и снега под навес или в чехол.