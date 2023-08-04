Россиянам рассказали о способах выбрать хороший картофель на рынке или в магазине Фото: Михаил ФРОЛОВ

На глаз определить качество картофеля довольно сложно, поскольку клубни могут быть идеальной формы и без глубоких глазков, но с браком внутри. Чтобы выбрать действительно хороший овощ, нужно попросить разрезать один из клубней и убедиться, что внутри нет пустот. Об этом рассказала технолог Елена Фрольцова в беседе с «Газетой.Ru».

— Не набирайте картофель с глиняными комками — это добавит вес и, соответственно, увеличит цену покупки, а также пропускайте мокрые клубни — они могут быть подмерзшими с прошлой зимы. В идеале корнеплоды должны быть твердыми и упругими, — подчеркнула Фрольцова.

Помимо этого, надо убедиться, что у картофеля нет неприятного запаха, наличие которого может говорить об инфекциях внутри плода.

Стоит отметить, что вопреки расхожему мнению сам по себе картофель достаточно полезен и не влияет на образование лишнего веса. Однако популярные добавки к нему уже могут действительно быть вредны. Об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов, слова которого опубликовали на сайте телеканала «360».