Путин подписал закон об эксперименте по исламскому банкингу в четырех регионах

В четырех регионах России проведут эксперимент по внедрению исламского банкинга Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает проведение эксперимента по внедрению так называемого исламского банкинга. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, эксперимент пройдет в четырех регионах страны – Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане – с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2025 года. Исламский банкинг – партнерское финансирование, которое будет внедряться в этих субъектах РФ. Банк России будет устанавливать порядок информирования клиентов участника эксперимента о его деятельности, а также вправе определить перечень информации для раскрытия в местах обслуживания клиентов.

Участие в эксперименте могут принять включенные в реестр Центробанка финансовые организации, потребительские кооперативы, общественно полезные фонды, АНО, хозяйственные общества или товариществ. При этом участники могут совмещать партнерское финансирование с другими видами деятельности при условии соблюдения некоторых требований. Вместе с тем им будет запрещено финансировать производство табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и торговлю этими товарами, а также игорный бизнес.