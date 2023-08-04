«До 100 к осени»: эксперт спрогнозировал рост курса доллара к рублю

Кус доллара может вырасти к осени Фото: Иван МАКЕЕВ

Доллар может подняться в цене к осени, об этом рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев изданию «Лента.ру».

«Курс рубля (к доллару) может быть 100 рублей где-нибудь осенью, если ситуация с ростом зарубежной валюты продолжится», - считает Беляев.

Эксперт уточнил, что в данный момент такой курс маловероятен. При этом нынешнее подорожание доллара экономист связал с «совместными усилиями спекулянтов».

«И внешняя сфера не способствует укреплению веры в национальную валюту», - констатировал экономист.

При этом Беляев отметил, что в ближайшие дни курс доллара снова, вероятно, упадет. По его словам, коррекцию на рынке можно будет наблюдать уже в понедельник, так как перерыв на торгах в субботу и воскресенье способен охладить спекуляции.

Ранее «Российская газета» сообщила, что курс доллара подскочил до 96 рублей, а евро поднялся выше 106 рублей. По данным экспертов, одна из главных причин ослабления курса рубля - это ощутимое сокращение торгового баланса в 2023 году.