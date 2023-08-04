Политолог Прокофьева: путь к членству Венесуэлы в БРИКС будет небыстрым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венесуэле не удасться быстро стать новым членом БРИКС, поскольку желающих вступить в объединение становится все больше. Об этом рассказала политолог Мария Прокофьева в беседе с РИАМО.

— Процесс присоединения будет небыстрым, поскольку уже существует большая очередь на вступление, как минимум, Аргентина и Иран имеют более высокий приоритет, однако сам факт пополнения списка желающих очень показателен, — подчеркнула Прокофьева.

Стоит напомнить, что 3 августа Венесуэла направила официальный запрос на вступление в БРИКС. Власти страны подчеркнули, что готовы поставить «на службу комиссии по энергетике объединения крупнейшие в мире запасы нефти». Эти слова вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес привели «Известия».

Также стало известно, что посольство Боливии передало в Министерство иностранных дел России ноту о желании присоединиться к БРИКС. Также дипломаты уведомили о желании страны всех участников сообщества. Об этом рассказали на портале Life.ru.