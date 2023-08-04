Около 60% украинских дипломатов не вернулись домой из заграничных командировок

В 2022 году из США должны были вернуться около 20 сотрудников, но приехал только один Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дипломаты Украины отказываются возвращаться домой из заграничных командировок, сообщают украинские СМИ.

Как пишет издание «Зеркало недели», от 40% до 60% сотрудников дипломатических представительств не вернулись на Украину по окончании командировок. Вместе с тем отмечается, что эти показатели могут быть и выше.

По информации издания, в 2022 году из Соединенных Штатов должны были вернуться около 20 сотрудников посольств и консульств Украины, но приехал только один. Отмечается, что дипломаты не торопятся возвращаться на Украину из-за финансового вопроса, проблем с трудоустройством, страха перед мобилизацией и опасений запрета дальнейшего выезда из страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко после того, как дипломат раскритиковал его за слова о благодарности «каждое утро», адресованное главе Минобороны Соединенного Королевства Бену Уоллесу.