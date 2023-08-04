Эксперт рассказала, что должно быть в составе антивозрастной косметики

В составе ативозрастных кремов должен быть ретинол Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В состав антивозрастных кремов, гелей и других уходовых средств обязательно должны входить ретинол и витамины. Об этом «Газете.Ru» рассказала сооснователь российского косметического бренда, бьюти-эксперт Юлия Никитина.

«Изучая состав антивозрастной косметики, обращайте внимание на ретинол. Важен процент активного вещества», - сказала эксперт.

Никитина уточнила, что иногда в средства добавляют эфир ретинола, который менее эффективен.

Кроме того, бьюти-эксперт рекомендовала выбирать косметику с пептидами - их можно использовать для профилактики. Полезен будет и витамин С.

«Это антиоксидант, который участвует в синтезе коллагена. Даже в высоких концентрациях он хорошо переносится», - отметила Никитина.

«Российская газета» ранее писала о необходимости при уходе за кожей лица использовать мицеллярную воду, гель для умывания и тоник. При этом после 30 лет в уход должны входить увлажняющие средства, кремы.

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