Минобороны России показало кадры работы военных спецпоезда «Волга» в зоне СВО. Фото: кадр из видео

Министерство обороны РФ в преддверии Дня железнодорожных войск показало работу военнослужащих специального поезда «Волга» железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО). Они ведут инженерную разведку, восстанавливают пути и сопровождают воинские грузы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Поезд «Волга», созданный военнослужащими железнодорожных войск ЗВО и курсирующий по освобожденным территориям Донбасса, имеет бронированное покрытие, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.

Так, поезд оснащен новейшей военной техникой, среди которой две спаренные 23-миллиметровых зенитных пушки. Они могут работать как по воздушным, так и по наземным целям, в том числе поражать бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), разведывательные и ударные дроны националистов. Военнослужащие в любой момент готовы отразить атаку.

В поезде также обустроен быт военнослужащих. Один из вагонов переоборудован в столовую. Также есть кухня, места досуга и даже настоящая русская баня. Личный состав не забывает и про занятия спортом в свободные минуты. Для этого военные смастерили и установили тренажеры из подручных средств.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Министерство обороны России опубликовало кадры работы операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции. Дроны и беспилотники применяются российскими военнослужащими для выполнения широкого спектра задач, от разведки до прямого поражения противника.