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НовостиЗдоровье4 августа 2023 17:28

Диетолог рассказала, как лучше питаться в сильную жару

Диетолог Круглова: в сильную жару не стоит пить больше двух чашек кофе
Роман ПОЛОСИКОВ
Диетолог рассказала, как лучше питаться в сильную жару

Диетолог рассказала, как лучше питаться в сильную жару

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сильную жару стоит уменьшить употребление кофеиносодержащих продуктов, чтобы не получить обезвоживание. Стоит пить не более двух чашек кофе в день. Таким советом поделилась диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru.

— Я бы посоветовала включить в рацион больше свежих овощей и фруктов. Из напитков стоит выбирать те, которые будут восполнять водный баланс, а именно минеральную воду, так как в ней содержатся дополнительные микроэлементы, — добавила Круглова.

Помимо этого, в жаркую погоду стоит не употреблять жирное мясо, поскольку возрастает риск появления в нем кишечной инфекции. В целом же мясо в жару стоит хранить исключительно в холодильнике.

Покупая готовую еду летом стоит обращать внимание на те заведения, где готовят еду прямо перед подачей без использования заготовок.

Ранее врач Дмитрий Ким рассказал о способах легче переносить сильную жару. Он посоветовал чаще принимать прохладный душ и выбирать подходящую одежду при выходе на улицу.