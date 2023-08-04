Взрыв с задымлением произошел на Воткинском заводе в Удмуртии Фото: Иван ВИСЛОВ

На Воткинском заводе в Удмуртии произошел взрыв, сообщает пресс-служба предприятия.

«4 августа 2023 года на территории производственной площадки АО «Воткинский завод» произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением», – сказано в Telegram-канале завода.

В результате инцидента никто не пострадал. Угроз жизни и здоровью работникам предприятия нет, подразделения завода работают в штатном режиме, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля шесть человек погибли и двое пострадали при взрыве на заводе «Промсинтез», который расположен в Самарской области и занимается производством взрывчатых веществ. Взрыв прогремел во время демонтажа технического трубопровода, однако пожара после взрыва не последовало.