«Вечный спор»: россиянам рассказали, что полезнее — дыня или арбуз Фото: Юлия Лоза

Арбузы и дыни довольно полезны, поскольку они на 90% состоят из воды. Хорошо, если человек их употребляет вместо сладких напитков. Если же говорить о калорийности, то арбуз выигрывает дыню. Об этом рассказала терапевт Юлия Сиверцова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

— В жаркую погоду человек хочет пить, а очень многие люди любят пить не только воду, хотя она полезнее всего, а сладкие напитки. Лучше вместо них выбрать арбуз или дыню. В арбузе, конечно же, воды больше, — подчеркнула Сиверцова.

При этом много витаминов содержится и в арбузе, и в дыне. Так, например, в них есть витамин А, группы витаминов В и витамин С. Именно поэтому их можно употреблять в качестве десертов людям, имеющим проблемы с нервной системой.

По словам специалиста, у арбуза немного больше плюсов, поскольку, кроме всех аналогичных с дыней витаминов, в нем есть фолиевая кислота, кремний и витамин D. Это может оказаться нервной системе человека дополнительную пользу.

Ранее KP.RU проводит тематический опрос о том, что больше любят россияне — арбуз или дыню. Больше всего людей проголосовали за арбуз — 39%. Столько же признались, что любят все, а за дыню проголосовало только 19%. Всего в опросе приняли участие почти 11 тысяч человек.