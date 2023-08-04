Экс-разведчик США Риттер: Россия при необходимости без усилий освободит Харьков Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации смогут без особого труда освободить Харьков, если это будет необходимо. Такого мнения придерживается бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков», - заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

В то же время эксперт подчеркнул, что президент России Владимир Путин не стремится к взятию городов на Украине, а проводит политику по освобождению территорий, которая соответствует целям специальной военной операции.

По мнению Риттера, страны Запада все больше начинают признавать, что в мирном соглашении, которое будет подписано после завершения конфликта, будет проведена новая граница между Россией и Украиной.

Ранее о том, что российские войска освободят Харьков и Одессу после того, как окончательно разгромят наступающие силы ВСУ, заявлял экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о больших потерях ВСУ. В связи с этим, по его словам, активных действий украинской армии сейчас не наблюдается. Российский лидер добавил, что везде противник остановлен, на некоторых участках военные РФ не только отбивают атаки, но и переходят в наступления.