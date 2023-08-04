Нацбанк Украины оценил ущерб от прекращения зерновой сделки в 2 млрд долларов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский оценил ущерб для страны от прекращения зерновой сделки. По его прогнозу, республика недополучит 2 млрд долларов валютной выручки в 2023 году.

«В этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на 2 млрд долларов» - цитирует Лепушинского украинское издание «Экономическая правда».

Он пояснил, что прекращение черноморской инициативы отразится на скорости экспорта зерна. Таким образом то, что не будет экспортировано в этом году, пойдет на экспорт в следующем.

Напомним, зерновая сделка прекратила функционирование с 18 июля 2023 года. В МИД РФ поясняли, что черноморская инициатива и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле, однако спустя год оба соглашения так и не были реализованы.

Недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, как только будет реализована часть, касающаяся России.