Госдеп запросил у Москвы разъяснения условий для возобновления зерновой сделки Фото: REUTERS

США запросили у России разъяснений, чего она хочет в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы, об этом заявил глава санкционного управления госдепа Джеймс О'Брайен.

«Прежде всего, России необходимо разъяснить, чего она просит», - сказал он.

Чиновник отметил, что Россия выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что «различные российские институции не получают услуг от частного сектора».

Как писал сайт KP.RU, 3 августа госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность экспорта сельхозпродукции из России, если Москва вернется в зерновую сделку.

2 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, как только будет реализована часть, касающаяся России.

Напомним, 19 июля во время совещания с правительством Владимир Путин заявил, что продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против продления этой так называемой сделки. Начиная с 18 июля, её реализация была завершена.