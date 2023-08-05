Губернатор Старовойт: Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на храм в Курской области Фото: REUTERS

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на храм в Рыльске Курской области, пострадавших нет, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет», - написал Старовойт.

Глава региона уточнил, что повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме.

Губернатор добавил, что на месте работают представители силовых структур и следственных органов.

Как писал сайт KP.RU, утром 4 августа Российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск.

В Минобороны России отметили, что в ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Кроме того, этой же ночью была пресечена попытка ВСУ провести террористическую атаку 13 беспилотниками самолетного типа по объектам в Крыму. Все они были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.