Четверо украинских уклонистов пытались выехать в Молдавию в тайнике фургона Фото: Александр КОЦ

Четверо украинских уклонистов призывного возраста пытались незаконно выехать в Молдавию, спрятавшись в тайнике фургона, об этом сообщила госпогранслужба Украины.

«Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем «экипажем», о котором пограничники знали заранее», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что водитель уверял, что груза у него нет, но на тщательную проверку его все равно отправили.

«В тайнике микроавтобуса «мужественно» прятались четверо мужчин призывного возраста», - пояснила украинская погранслужба.

Как писал сайт KP.RU, 19 июля обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин в своей статье написал о морально-психологическом состоянии солдат ВСУ.

Автор отметил, что только по официальным данным в прошлом году были открыты 6174 уголовных дела по факту «самовольного оставления воинской части или места службы». За первую половину текущего года таких производств по этой статье уже 6476.

В публикации подчеркивалось, что всего с начала российской спецоперации из ВСУ сбежали более 16 тысяч военнослужащих.

4 августа подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что дезертиры ВСУ погибли при попытке бегства со своих позиций на Краснолиманском направлении.

Эксперт рассказал, что российские войска обстреляли одну из позиций ВСУ в районе населенного пункта Терны, в результате чего противник понес существенные потери.

Бойцы ВСУ начали покидать свои позиции, однако это не было согласовано с их начальниками штаба. По дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия из ближайшего украинского опорного пункта.