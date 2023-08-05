СЦКК: ВСУ за сутки 58 раз обстреляли населенные пункты ДНР Фото: REUTERS

ВСУ за прошедшие сутки 58 раз обстреляли населенные пункты ДНР, об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации, вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим.)», - говорится в сообщении.

Отмечалось, что поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка

В представительстве уточнили, что только на Донецком направлении ВСУ совершили 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии калибра 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

Как писал сайт KP.RU, 1 августа в ДНР под обстрел попал пассажирский автобус, который двигался по маршруту из Макеевки в Ясиноватую. Транспортное средство получило повреждения из-за обстрела кассетными боеприпасами.

В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент движение по данному маршруту остановлено.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ выпустили около 80 снарядов по Белгородской области и несколько взрывных устройств сбросили с беспилотников, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.