Минпромторг добавил в список товаров параллельного импорта Isuzu, Canon, Ray-Ban Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минпромторг России дополнил список параллельного импорта брендами оптики, фотоаппаратуры, автозапчастей, аккумуляторов и батарей. Приказ опубликован на портале правовой информации.

«Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony)», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в список также включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein.

При этом было отмечено, линзы Acuvue не были включены в список, так как компания правообладатель «добросовестно продолжает официальные поставки».

Как писал сайт KP.RU, 27 июля Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту.

Отмечалось, что при этом работа над перечнем продолжается, новый может появиться уже через два-три месяца.

Напомним, 6 мая 2022 года Минпромторг опубликовал список продукции, которую теперь разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. В списке значилось 96 товарных групп и больше 200 брендов - от автомобилей, штукатурки и косметики до ядерных реакторов.

Параллельный импорт, хоть его и называют «серым» - это не контрафакт. Это абсолютно легальная, лицензионная продукция, которую теперь можно ввозить в страну без разрешения правообладателя. И это, между прочим, вполне цивилизованный путь.