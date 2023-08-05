Слуцкий предложил разрешить женщинам в декрете работать удаленно с сохранением выплат Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Леонид Слуцкий направил в кабмин РФ пакет законопроектов о праве женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, работать неполный рабочий день дистанционно, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы ЛДПР.

Инициатива предлагает дополнить статьи закона о госпособиях гражданам, имеющим детей и ТК РФ новыми нормами.

Согласно изменениям право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, в том числе, если он работает неполный рабочий день дистанционно при условии, что трудовые функции можно выполнять удаленно.

Как писал сайт KP.RU, 2 августа глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) предложила выплачивать единое пособие для подготовки детей к школе.

Останина подчеркнула, что комитет поддерживает обратившихся за помощью в выделении средств семей, так как в последнее время резко увеличилась стоимость товаров для школы.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ от фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявил о необходимости отменить домашнее задание для школьников.