Умер Михаил Николаев, первый президент республики Саха (Якутия) Фото: Минспорт Якутии

На 86-м году жизни умер первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев, об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

«Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева», - написал Айсен Николаев.

Глава республики отметил, что до последнего дня Михаил Николаев жил интересами людей.

Айсен Николаев выразил глубокие соболезнования семье и близким Михаила Ефимовича.

«Вся Якутия скорбит вместе с вами. Память о великом человеке навсегда будет жить в наших сердцах. И в наших делах», - подчеркнул глава региона.

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в Якутской АССР. Был президентом Якутии с января 1992 по январь 2002 года.

Как писал сайт KP.RU, 3 августа на 82-м году жизни умерла народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко.

Последние дни своей жизни Мирошниченко провела в реанимации Московской инфекционной больницы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии 30 июля с гриппом. Врачи ввели народную артистку в медикаментозную кому и поддерживали ее жизнь через ИВЛ.

В 2021 году Мирошниченко тяжело переболела коронавирусной инфекцией. Последние полгода актриса редко появлялась на публике.