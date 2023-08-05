Украинский режиссер Лопатенок: Западная поддержка Киева укрепила экономику России Фото: REUTERS

Поддержка Киева Западом обернулась для европейских стран экономическими убытками, об этом написал украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter.

«Внезапно Германия, Франция и Великобритания терпят убытки в показателях ВВП по ППС, а подверженная адским санкциям Россия поднялась на пятую позицию», - заявил Лопатенок.

По его словам, это реальная плата за помощь Зеленскому в уничтожении украинцев.

Как писал сайт KP.RU, 30 июля Лопатенок, комментируя атаку беспилотников на офисные здания в «Москва-Сити», заявил, что Украина не сможет вывести из себя президента России Владимира Путина своими террористическими атаками из-за своих провалов.

«Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина», - отметил украинский режиссер.

Он назвал президента Украины Зеленского актером, добавив, что украинскому лидеру не удастся пошатнуть непоколебимость Путина.