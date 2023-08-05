РИА Новости: Скорость ударов российских ракет возрастет с новыми системами связи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами вырастет за счет новых систем связи, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы… за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени», - приводит агентство слова собеседника.

Источник подчеркнул, что это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие разработки США на пять-десять лет.

В отличие от США, разработка и испытания таких ракет в России проведены в кратчайшие сроки. Уточнялось, что уже началась стадия принятия ракет на вооружение.

Напомним, в марте министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.

В Минобороны РФ отметили, что инженеры предприятий ВПК сегодня нацелены не только на вывод в серийное производство новейших образцов вооружения, но и продолжают разрабатывать варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией.