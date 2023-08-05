Экс-депутат Филиппо: Число поддерживающих Украину граждан США резко упало Фото: EAST NEWS

Поддержка финансирования Украины и отправки ей вооружения гражданами США значительно упала, об этом написал в Twitter французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Вот и все! Американское общественное мнение в шоке», - сообщил Филиппо.

Политик отметил, что CNN публикует опрос: 55 процентов американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму Зеленского.

«Теперь большинство. США собираются избавиться от своей марионетки?», - резюмировал экс-депутат.

Как писал сайт KP.RU, в июне Флориан Филиппо заявил, что наступление украинских войск, которое началось фактически под эгидой НАТО, полностью провалилось и назвал это - фиаско Зеленского.

Экс-депутат подчеркнул, что всесторонняя поддержка НАТО не смогла повлиять на расстановку сил и уже сейчас понятно, что у Киева нет шанса добиться успеха в проведении операции.

Напомним, 4 августа Минобороны России заявило, что с начала так называемого киевским режимом «контрнаступления» в течение июня – июля потери ВСУ только в ходе боевых действий составили уже более 43 000 военнослужащих.