Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, об этом свидетельствуют данные сервиса оповещения населения.

Сигнал тревоги прозвучал почти одновременно около 5:49 мск в указанных регионах.

Как писал сайт KP.RU, ночью 5 августа в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы.

Затем украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Херсон слышны взрывы. При этом указывалось, в Херсоне уже в третий раз раздаются взрывы, сейчас там также частично исчез свет.

Ранее в Харьковской области и Сумской области Украины прогремела серия взрывов, сообщали украинские СМИ.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября.