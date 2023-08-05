Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, об этом свидетельствуют данные сервиса оповещения населения.
Сигнал тревоги прозвучал почти одновременно около 5:49 мск в указанных регионах.
Как писал сайт KP.RU, ночью 5 августа в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы.
Затем украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Херсон слышны взрывы. При этом указывалось, в Херсоне уже в третий раз раздаются взрывы, сейчас там также частично исчез свет.
Ранее в Харьковской области и Сумской области Украины прогремела серия взрывов, сообщали украинские СМИ.
Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября.