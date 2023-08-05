Что произошло в ночь на 5 августа

Крючков сообщил, что не может подтвердить данные о взрывах у Крымского моста Фото: Юлия МАРКИНА

Советник губернатора республики Крым Олег Крючков заявил, что не может подтвердить данные о взрывах в районе Крымского моста. Он отметил, что сигнал «Тревога» в районе Крымского моста из-за угрозы атаки - объявляется не первый раз.

Позже Крючков добавил, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели.

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