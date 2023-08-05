Антонов: США отвлекают внимание, говоря о нарушениях обязательств РФ по химоружию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон пытается отвлечь внимание от собственных действий, утверждая, что Россия нарушает обязательства по Конвенции о запрете химического оружия. Такое заявление сделал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

— Излюбленная тактика американцев - очернить других, чтобы отвлечь внимание от собственных прегрешений, — добавил дипломат.

Эти слова Антонова стали ответом на статью Бонни Дженкинса, в которой утверждается, что Россия по-прежнему сохраняет запасы боевых отравляющих веществ. Дипломат подчеркнул, что Россия уничтожила запасы химоружия еще в 2017 году, о чем прекрасно знают в Госдепе.

По его словам сами американские чиновники регулярно обманывали мировое сообщество, обещая ликвидировать боевые отравляющие вещества, но сделали это с огромной задержкой. Посол добавил, что если у США есть вопросы по выполнению Россией конвенции, они могут обратиться к документам ОЗХО, которые подтверждают полное химразоружение страны.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты пытались занизить значимость саммита «Россия-Африка», желая таким образом нанести стратегическое поражение России.