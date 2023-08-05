В Канске ввели режим ЧС после взрыва бытового газа в жилом доме Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

После взрыва бытового газа в жилом доме в Канске на востоке Красноярского края введен режим «Чрезвычайной ситуации». Об этом сообщили на сайте мэрии.

— С 20.00 четвертого августа 2023 года года для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении городской администрации.

Напомним, что четвертого августа в Канске произошел взрыв бытового газа во время ремонтных работ в пятиэтажном доме. Четверо пострадавших были доставлены в медучреждение. Сам взрыв произошел на третьем этаже, после чего началось возгорание. Позже стало известно, что число пострадавших от взрыва увеличилось до 11 человек.

Всего из-за взрыва было эвакуировано 200 человек, среди которых 20 детей. На данный момент власти не уточнили, будут ли расселять дом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. В ходе расследования было установлено, что взрыв произошел во время выполнения работ по замене трубопровода. На месте происшествия продолжают работать специалисты.