Французский разведчик Плас: причина конфликта на Украине — потеря контроля США Фото: REUTERS

Настоящей причиной конфликта на Украине можно назвать утрату Соединенными Штатами глобального мирового господства, а также попытку Запада ослабить Россию. Такое заявление сделал бывший капитан французской разведки Пьер Плас в беседе с РИА Новости.

— Настоящая причина этого конфликта в том, что Америка теряет контроль. Она движется от кризиса к кризису, ее долг превысил 32 триллиона долларов. Это целый дом из 100-долларовых купюр, выше, чем Статуя Свободы, — подчеркнул Плас.

Он также добавил, что страны, продолжающие накачивать Киев оружием, хотят продлить конфликт. При этом французский разведчик считает, что у России никогда не было планов по завоеванию Украины.

Плас отметил, что Россия старалась защищать Донбасс в то время, как Киев постоянного нападал на эти территории. Однако никто в мире не говорит, что боевые действия идут там уже более восьми лет.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон осознанно жертвует тысячами украинцев ради противостояния с Россией. Подобные действия американского руководства он назвал возмутительными.